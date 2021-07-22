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مجهولون يفجرون خطا للغاز في سوريا

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مجهولون يفجرون خطا للغاز في سوريا
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فجر مجهولون بعبوات ناسفة خط غاز (الجبسة ـ الريان) في ريف دير الزور بسوريا، وهو الخط الذي ينقل الغاز من الحسكة إلى ريف حمص وسط البلاد

وذكرت وسائل إعلام حكومية، أن مجهولين فجروا الخط بعبوة ناسفة، قرب تلة الحجيف بريف دير الزور الشمالي الغربي.

وذكرت صفحات إخبارية في المحافظة، أن مجهولين يستقلون دراجة نارية فجروا الخط بعد زرع عبوات ناسفة في تلك المنطقة.

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يذكر أن الخط سبق أن تعرض للتفجير أكثر من مرة، كان آخرها في مايو الماضي، وأعلنت "كتائب الشرقية" حينها مسؤوليتها عن التفجير.

وينقل الخط الغاز من معمل غاز الجبسة في الريف الجنوبي للحسكة التي تقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى محطة غاز الريان في ريف حمص وسط سوريا.

المصدر: وسائل إعلام سورية + RT

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