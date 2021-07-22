شاهد.. رد فعل السيسي على شكوى مجند بالجيش المصري خلال جولة على دراجة هوائية

تداولت وسائل الإعلام المصرية فيديو للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يقود دراجته ويستمع إلى مطالب أحد المجندين.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو للرئيس المصري وهو يقود دراجته الهوائية، بينما يتحدث مع مجند يدعى أيمن، والذي سأله الرئيس المصري عن وظيفته، وقال الشاب، إنه من محافظة المنوفية ومن قرية أشمون، ويبلغ من العمر 29 سنة، وينتهي جيشه في 21/4/2022، وصاحب أحد المكاتب، أثناء دراسته، براتب 1500 جنيه.

المصدر: قناة "أون تي في"