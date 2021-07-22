عون يطلب إبلاغ الأمم المتحدة باستمرار انتهاك إسرائيل للسيادة اللبنانية

طلب الرئيس اللبناني، ميشال عون، من مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة، أمل مدللي، ضرورة إبلاغ الأمانة العامة للامم المتحدة باستمرار انتهاك السيادة اللبنانية من قبل إسرائيل.

وقالت الرئاسة اللبنانية في تغريدة عبر "تويتر" إن "الرئيس عون طلب من وزيرة الخارجية بالوكالة (زينة عكر) إبلاغ مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة ضرورة إعلام الأمانة العامة للامم المتحدة باستمرار انتهاك السيادة اللبنانية من القوات الإسرائيلية، لا سيما في ضوء استخدام الأجواء اللبنانية من أجل استهداف الأراضي السورية، والتي كان آخر نماذجه فجر اليوم".

الرئيس عون طلب من وزيرة الخارجية بالوكالة إبلاغ مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة ضرورة إعلام الأمانة العامة للامم المتحدة باستمرار انتهاك السيادة اللبنانية من القوات الإسرائيلية لا سيما في ضوء استخدام الأجواء اللبنانية من أجل استهداف الأراضي السورية والتي كان آخر نماذجه فجر اليوم — Lebanese Presidency (@LBpresidency) July 22, 2021

يذكر أن صاروخا إسرائيليا سقط ليلا في بلدة لحفد اللبنانية بمنطقة جبيل الوسطى، وبحسب المعلومات فهو يزن 250 كلغ، وغيرت مساره الدفاعات الجوية السورية.

وذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن ضربات جوية، استهدفت بعد منتصف ليل الأربعاء / الخميس، مواقع عسكرية في مدينة حمص السورية، مشيرا إلى أن الضربات الإسرائيلية نفذت من الأجواء اللبنانية.

المصدر: RT