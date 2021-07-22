بالفيديو.. صاروخ "مجهول المصدر" يسقط في بلدة لبنانية

ذكرت وسائل إعلامية لبنانية أن صاروخا "مجهول المصدر" سقط ليلا في بلدة لحفد بمنطقة جبيل الوسطى، وتسبب بحفرة هائلة وبتساقط زجاج بعض المنازل.

وقد حضرت قوة عسكرية لبنانية الى المكان وباشرت تحقيقاتها.

وأكد الأهالي أنهم رأوا وميض ضوء قوي في المنطقة، يعتقدون أنه ناتج من تصدي الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي.

وأوضحت رئيسة البلدية، نجاة الزغبي، أن صوت الانفجار وانهيار زجاج المباني تسببا بحالة هلع بين الأهالي، وتحدثت عن العثور في خراج البلدة قرب النهر على بقايا شظايا صاروخ.

وتزامن ذلك مع غارات وعمليات إطلاق صواريخ إسرائيلية على ريف القصير وريف حمص، بينما أطلقت الدفاعات الجوية السورية الصواريخ لاعتراضها.

وكانت شظايا صاروخ إسرائيلي سقطت في بلدة المجدل في الكورة، بعدما كانت قد اعترضته الدفاعات الجوية السورية.

وذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن ضربات جوية، استهدفت بعد منتصف ليل الأربعاء ـ الخميس، مواقع عسكرية في مدينة حمص السورية، مشيرا إلى أن الضربات الإسرائيلية نفذت من الأجواء اللبنانية.

المصدر: "ليبانون 24" + LBC + الوكالة الوطنية للإعلام