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شاهد.. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي فوق مدينة حمص

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شاهد.. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي فوق مدينة حمص
RT
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي فوق مدينة حمص
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تصدت الدفاعات الجوية السورية الأربعاء ليلة الخميس لعدوان إسرائيلي في سماء مدينة حمص وسط البلاد.

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وقال مصدر أمني رفيع إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية حاولت استهداف بعض المواقع العسكرية بمحيط مدينة حمص.

وأضاف المصدر أن "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى هدفها".

وأفاد بأنه "يتم حاليا التدقيق في الأضرار الناجمة عن هذا العدوان".

ونشر نشطاء ومغردون مقاطع فيديو لتصدي الدفاعات السورية للصواريخ الإسرائيلية في سماء حمص.

المصدر: وكالات

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