شاهد.. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي فوق مدينة حمص

تصدت الدفاعات الجوية السورية الأربعاء ليلة الخميس لعدوان إسرائيلي في سماء مدينة حمص وسط البلاد.

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وقال مصدر أمني رفيع إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية حاولت استهداف بعض المواقع العسكرية بمحيط مدينة حمص.

وأضاف المصدر أن "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى هدفها".

وأفاد بأنه "يتم حاليا التدقيق في الأضرار الناجمة عن هذا العدوان".

ونشر نشطاء ومغردون مقاطع فيديو لتصدي الدفاعات السورية للصواريخ الإسرائيلية في سماء حمص.

#بالصور

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان فوق سماء حمص وتسقط عدد من الأهداف المعادية#سوريا#يونيوزpic.twitter.com/1lwuv4HKyG — وكالة يونيوز للأخبار (@uunionnews) July 21, 2021

فيديو تصدي الدفاعات الجوية السورية للعدوان فوق سماء حمص pic.twitter.com/WIi4NGe2qn — ملك السلطنه (@jamlyyyyy_) July 21, 2021

من تصدي الدفاعات الجوية لعـ ـدوان اسرائيلي في سماء حمص pic.twitter.com/TKOfuZVmxw — 🇵🇸 Ali.ᏴK 🇮🇶 (@Ali_Bk_Hanas) July 21, 2021

قصف صاروخي على سوريا pic.twitter.com/NqW4P0slTx — موقع بنت جبيل (@bintjbeilnews) July 21, 2021

المصدر: وكالات