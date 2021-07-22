الملك السعودي: التلقيح أسهم في حج صحي وآمن

أشاد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بـ"الوعي الكبير الذي أظهره الحجاج عبر التزامهم بالإجراءات الصحية لتفادي الإصابة بكورونا"، مشيرا إلى أن حملة التلقيح أدت إلى حج صحي وآمن.

وفي كلمة وجهها بمناسبة عيد الأضحى، نوه الملك سلمان بالجهود التي بذلتها المملكة للحد من الآثار التي فرضتها جائحة کورونا، بما في ذلك العمل على زيادة المناعة المجتمعية عبر تقديم أكثر من 22 مليون جرعة من لقاح كورونا.

وأكد أنه حرصا من السعودية على إقامة الركن الخامس من أركان الإسلام في ظل هذه الجائحة وما استلزمته من إجراءات عديدة، فقد "راعت أن تمثل شرائح الحجاج جميع الدول الإسلامية وغيرها من إخواننا وأخواتنا المقيمين على أرض المملكة، لمنح الفرصة لجميع الجنسيات في الحج، وأداء منسكهم بكل يسر وسهولة وسلامة وأمان".



وشدد الملك سلمان على أن التعاون الإسلامي أثمر في نجاح إقامة موسم حج هذا العام، "من خلال تضامن الدول الإسلامية الشقيقة المعهود فيها دائماً، وتضافر الهيئات الدينية التي دعمت وثمّنت الإجراءات التي اتخذتها المملكة في حج هذا العام، بما يسهم في حماية حجاج بيت الله الحرام، ويمنع انتشار الوباء".

المصدر: الشرق الأوسط