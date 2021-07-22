وفاة شاب فلسطيني أثناء احتجازه في "المسكوبية" بالقدس

توفي الشاب الفلسطيني، عبده يوسف الخطيب التميمي، أثناء احتجازه داخل مركز التحقيق والتوقيف الإسرائيلي المعروف بـ" المسكوبية" في القدس.

وقال المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، لـوكالة الأنباء الرسمية"وفا"، إن "الشاب التميمي من مخيم شعفاط استشهد أثناء احتجازه في معتقل المسكوبية بالقدس".

وأضاف، أن القوات الإسرائيلية كانت قد اعتقلت التميمي يوم الأحد الماضي على خلفية مخالفة سير.

وحمل عبد ربه الجانب الإسرائيلي وإدارة سجونه المسؤولية الكاملة عن وفاة المعتقل التميمي.

من جهتها، أفادت عائلة التميمي أن الشرطة الإسرائيلية أبلغتهم بوفاة ابنهم عبده بعد تعرضه لنوبة قلبية داخل زنزانته في "المسكوبية".

المصدر: معا