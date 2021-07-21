سب قيادات الأوقاف المصرية على مواقع التواصل.. القبض على إمام مسجد بالشرقية

أوقفت أجهزة الأمن المصرية بمديرية الشرقية إمام مسجد نشر أخبارا كاذبة وسب قيادات وزارة الأوقاف، عبر حساب باسم مستعار على "فيسبوك".

ورصدت لجان المتابعة بمديرية أوقاف الشرقية حسابا على "فيسبوك" بعنوان "الإمام المظلوم"، يقوم بنشر أخبار كاذبة تضمن بعضها سبا وقذفا لقيادات الأوقاف.

وجرى إبلاغ مباحث الإنترنت، حيث أسفرت أعمال التحري والفحص الفني عن الكشف عن أن "الحساب مزيف" وأنشأه إمام وخطيب من إدارة أوقاف فاقوس بالشرقية، بغرض تشويه سمعة قياداته.

وباشرت نيابة الزقازيق بالشرقية التحقيق مع الإمام المذكور، بالتهم الموجه إليه.

القاهرة ـ ناصر حاتم

المصدر: RT