أمر المحامي العام لنيابات المنتزه بالإسكندرية أشرف المغربي، اليوم الأربعاء، بإيداع مهندس كمبيوتر في مستشفى الأمراض النفسية، وذلك لقيامه بالاعتداء على إمام مسجد فيصل في الإسكندرية.

وألقت الشرطة القبض على المهندس بعد تعديه على إمام وخطيب مسجد فيصل، أثناء وقوفه على المنبر وإلقائه خطبة الجمعة عن المخدرات.

وتبين أن المتهم يبلغ من العمر 32 سنة، مهندس كمبيوتر، وبإحالته إلى النيابة العامة وبسؤاله عن دوافع ارتكابه الواقعة قال: "أنا خفت يكون الإمام جاب سيرتي واسمي وهو واقف على المنبر".

وعلى الفور، قرر المحامي العام لنيابات المنتزه إجراء كشف تعاطي مخدرات للمتهم للتأكد. وإيداعه مستشفى الأمراض العقلية تحت الملاحظة.

وترجع الواقعة إلى يوم الجمعة الماضي، عندما فوجئ المصلون بالإسكندرية بتقدم أحد الأشخاص نحو المنبر ثم خلعه الحزام الخاص به ومحاولته الاعتداء على إمام المسجد، حيث قام الأخير على الفور بركله بقدمه، وإبعاده عن المنبر، ليتمكن المصلون من السيطرة على المعتدي وشل حركته.

المصدر: وكالات