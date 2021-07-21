 
مباشر

سوريا.. قتيل وجرحى بقذائف على الطريق الدولي M4 بريف الرقة

أخبار العالم العربي

سوريا.. قتيل وجرحى بقذائف على الطريق الدولي M4 بريف الرقة
فيسبوك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qvrp

قتل مدني وأصيب 3 آخرون تصادف مرورهم بسياراتهم مع سقوط قذائف أطلقتها مجموعات تدعمها تركيا على الطريق الدولي M4 شمال الرقة في سوريا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية.

إقرأ المزيد
إصابة امرأة وطفلة بسقوط قذائف في ريف حلب
إصابة امرأة وطفلة بسقوط قذائف في ريف حلب

ونقلت وكالة "سانا" عن مصادر محلية أن القوات التركية والمجموعات التي تدعمها استهدفت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ولفترات متقطعة الطريق الدولي ما أدى إلى سقوط الضحايا بين قتيل وجرحى، وكان أولئك يعبرون الطريق ما بين بلدة عين عيسى وقرية هوشان بريف الرقة الشمالي.

وأضافت الوكالة أن تركيا والمجموعات التي تدعمها "ومنذ بدء عدوانها على الأراضي السورية تعتدي بشكل متكرر على المناطق والقرى المجاورة بالقذائف المتنوعة".

المصدر: "سانا"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا