تونس.. الغنوشي يغادر المستشفى متعافيا من كورونا

أفاد مصدر طبي من المستشفى العسكري بتونس بأن رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي غادر المستشفى اليوم الأربعاء، بعد تلقيه العلاج اللازم وتماثله للشفاء من إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن البرلمان التونسي في الـ13 من يوليو الجاري عن إصابة الغنوشي البالغ 80 عاما بفيروس كورونا.

وجاء في بيان المجلس النيابي: "تأكدت إصابة الغنوشي، بفيروس كورونا إثر إجراء مسحة طبية، والتي جاءت نتيجتها موجبة".

وسبق للغنوشي أن تلقى تطعيما للوقاية من الفيروس قبل مدة.

وحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، سجلت تونس إجمالي إصابات بالفيروس بلغ أكثر من 518 ألف حالة، و17 ألف وفاة.

المصدر: "موزاييك"