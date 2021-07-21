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أمير قطر يعزي العاهل السعودي

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أمير قطر يعزي العاهل السعودي
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
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بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم الأربعاء برقية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عزاه بها في الأميرة نوف بنت خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود.

ونعى الديوان الملكي السعودي الأميرة نوف بنت خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود.

وأعلن الديوان الملكي في بيان له أن الأميرة نوف سيصلى عليها في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

وأعادت السعودية وقطر العلاقة بين البلدين بعد أزمة كبيرة بين قطر، والسعودية والامارات والبحرين ومصر من جهة أخرى. 

وتبنت الدول الخمس بيانا مشتركا في القمة التي استضافتها مدينة العلا السعودية يوم 5 يناير أكدت فيه "وحدة الصف الخليجي" ووضع مبادئ أساسية لإزالة التوتر بين قطر ودول "المقاطعة".

المصدر: RT

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