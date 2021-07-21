المتحدث باسم الحوثيين: وجهنا ضربة موجعة في البيضاء وسط اليمن

قال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية محمد عبد السلام، "إن العدو تلقى مجددا ضربة موجعة في محافظة البيضاء، جنوب شرق العاصمة صنعاء وسط اليمن".

وأضاف عبد السلام في تغريدة نشرها يوم الأربعاء على "تويتر": "زج الأمريكي بجماعاته التكفيرية فكانت صدمته في المرة الأولى من انكسارها السريع فتعالى صوته مناديا بالسلام".

وتابع قائلا: "وفي هذه الجولة سيفيق الأمريكي على وقع خيبة أكبر وبالتالي صراخ أكبر نتيجة تداعي مرتزقته في البيضاء وسقوط رهان التصعيد هناك".

مجددا وبفضل الله يتلقى العدو ضربة موجعةفي البيضاء حيث زج الأمريكي بجماعاته التكفيرية فكانت صدمته في المرة الأولى من انكسارها السريع فتعالى صوته مناديا بالسلام،وفي هذه الجولة سيفيق الأمريكي على وقع خيبة أكبر وبالتالي صراخ أكبر نتيجة تداعي مرتزقته في البيضاء وسقوط رهان التصعيد هناك — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) July 21, 2021

المصدر: RT