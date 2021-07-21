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المتحدث باسم الحوثيين: وجهنا ضربة موجعة في البيضاء وسط اليمن

أخبار العالم العربي

المتحدث باسم الحوثيين: وجهنا ضربة موجعة في البيضاء وسط اليمن
RT
المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية محمد عبد السلام
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قال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية محمد عبد السلام، "إن العدو تلقى مجددا ضربة موجعة في محافظة البيضاء، جنوب شرق العاصمة صنعاء وسط اليمن". 

وأضاف عبد السلام في تغريدة نشرها يوم الأربعاء على "تويتر": "زج الأمريكي بجماعاته التكفيرية فكانت صدمته في المرة الأولى من انكسارها السريع فتعالى صوته مناديا بالسلام".

وتابع قائلا: "وفي هذه الجولة سيفيق الأمريكي على وقع خيبة أكبر وبالتالي صراخ أكبر نتيجة تداعي مرتزقته في البيضاء وسقوط رهان التصعيد هناك".

المصدر: RT

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