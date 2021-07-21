إنقاذ عشرات المهاجرين من الغرق قرب السواحل الليبية (صور)

تمكنت قوات أمن السواحل الليبية من إنقاذ عشرات المهاجرين غير الشرعيين ثاني أيام عيد الأضحى.

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ووفقا لبيان صادر عن قوات أمن السواحل فقد تم إنقاذ 147 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة من عرض البحر، وتم نقلهم إلى نقطة إنزل المهاجرين بميناء طرابلس البحري، وتقديم كافة المساعدات الانسانية والطبية لهم، واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

جدير بالذكر أن عملية الإنقاذ تمت أثناء تسيير الدوريات البحرية التابعة للإدارة العامة لأمن السواحل وفق الخطة الموضوعة خلال عطلة عيد الأضحى لتأمين الساحل الليبي.

المصدر: RT