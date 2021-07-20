رئيس الأركان الإسرائيلي: لن نسمح بتكرار الاعتداءات الصاروخية من لبنان

تعهد رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي بأن "إسرائيل لن تسمح بتكرار الاعتداءات الصاروخية من جنوب لبنان على أراضيها".

ولفت كوخافي خلال زيارة قام بها اليوم لقيادة المنطقة الشمالية إلى أن "الجيش سيرد بشكل علني أو من خلال عمليات خفية على كل انتهاك لسيادة الدولة".

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وأضاف أن "إسرائيل لن تسمح بتكرار الاعتداءات الصاروخية من جنوب لبنان على أراضيها".

وأشار إلى أن "لبنان في حالة من انهيار وحزب الله يتحمل مسؤولية ذلك".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس حمل الدولة اللبنانية مسؤولية إطلاق القذيفتين الصاروخيتين من أراضيها على إسرائيل فجر اليوم.

وأكد أن "إسرائيل ستتعامل مع أي تهديد لسيادتها ومواطنيها، وسترد وفق مصالحها في الوقت والمكان المناسبين".

المصدر: "مكان"