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إسرائيل تقصف المنطقة الحدودية في جنوب لبنان ردا على إطلاق قذيفتين

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إسرائيل تقصف المنطقة الحدودية في جنوب لبنان ردا على إطلاق قذيفتين
Reuters
أرشيف
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أعلن المتحث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي، اليوم الثلاثاء أن المدفعية الإسرائيلية قصفت المنطقة الحدودية في جنوب لبنان.

وكتب على صفحته على تويتر أن القصف جاء ردا على إطلاق القذيفتين الصاروخيتين من لبنان نحو إسرائيل.

وكان أفاد في وقت سابق أنه تم تفعيل الإنذارات في منطقة الجليل الغربي بعد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل.

وأضاف أنه تم اعتراض إحداها بينما سقطت الثانية في منطقة مفتوحة.

المصدر: الجيش الإسرائيلي

 

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