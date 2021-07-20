إسرائيل تقصف المنطقة الحدودية في جنوب لبنان ردا على إطلاق قذيفتين

أعلن المتحث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي، اليوم الثلاثاء أن المدفعية الإسرائيلية قصفت المنطقة الحدودية في جنوب لبنان.

وكتب على صفحته على تويتر أن القصف جاء ردا على إطلاق القذيفتين الصاروخيتين من لبنان نحو إسرائيل.

#عاجل مدفعية جيش الدفاع تقصف في منطقة جنوب لبنان ردًا على اطلاق القذيفتيْن الصاروخيتيْن من #لبنان نحو #إسرائيلhttps://t.co/XDo2uDk6Pk — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 20, 2021

وكان أفاد في وقت سابق أنه تم تفعيل الإنذارات في منطقة الجليل الغربي بعد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل.

وأضاف أنه تم اعتراض إحداها بينما سقطت الثانية في منطقة مفتوحة.

المصدر: الجيش الإسرائيلي