السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من جونسون

أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وقال بسام راضي المتحجث باسم الرئاسة المصرية إنه جرى خلال الاتصال التباحث حول أبرز ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تم التوافق حول أهمية توثيق وتطوير التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية، خاصة فيما يتعلق بقضايا مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة وتأمين الحدود، فضلا عن التطلع نحو الارتقاء بالتعاون الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات البريطانية.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في قطاعي الصحة والتعليم، بما فيها الاستفادة من الإمكانات والخبرات البريطانية في قطاع التعليم، وتعزيز برامج التعاون بين الجامعات البريطانية والمصرية، بالإضافة إلى تعظيم التعاون في مجال الصحة.

وفيما يتعلق بقضايا المناخ؛ أكد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق المشترك للعمل على خروج الدورة القادمة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التي تستضيفها المملكة المتحدة في غلاسكو نهاية العام الحالي، بنتائج قوية تعزز من عمل المجتمع الدولي في ظل أزمة المناخ العالمية الراهنة.

وجرى أيضا تبادل الرؤى حول آخر تطورات القضية الفلسطينية، حيث أشاد جونسون بالمبادرة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة من خلال تخصيص مبلغ 500 مليون دولار لصالح عملية إعادة الإعمار، والتأكيد على الأولوية القصوى لتثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة.

كما تم استعراض آخر تطورات ملف سد النهضة، حيث أكد السيسي "موقف مصر الثابت بالتمسك بحقوقها التاريخية من مياه النيل وبالحفاظ على الأمن المائي لمصر حاليا ومستقبلا مع التأكيد في هذا الصدد على ضرورة إضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته لدفع عملية التفاوض بجدية وبإرادة سياسية حقيقية للوصول لاتفاق شامل وعادل وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة".

المصدر: RT