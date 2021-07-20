مصر تعلن العفو عن 2075 سجينا بمناسبة عيد الأضحى

أفرجت السلطات المصرية عن 2075 سجينا تنفيذا لمرسوم الرئيس عبد الفتاح السيسي القاضي بالعفو عن المحكومين ممن استوفوا شروط العفو بمناسبة عيد الأضحى وذكرى ثورة الـ23 من يوليو.

وقام قطاع السجون بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 2075 محكوما.

RT

ويأتي ذلك استمرار لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون.

المصدر: RT