مصر.. الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة مقتل شقيقها خلال مشاجرة على يد ضابط شرطة

كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية حقيقة ادعاء مقتل مواطن على يد ضابط شرطة.

ونفى مصدر أمني صحة مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع "فيسبوك" ادعت خلاله إحدى السيدات بقيام ضابط شرطة بإطلاق عيار ناري على شقيقها خلال مشاجرة بين شقيقها المصاب وأقارب الضابط المذكور، موضحا أن ذلك عار تماما من الصحة جملة وتفصيلا.

وأشار المصدر إلي أن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشاجرة بين شقيق السيدة وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، وصاحب مخزن خشب مقيم بدائرة قسم دار السلام بالقاهرة، بسبب مشادة كلامية إثر توقف الطرف الأول بسيارته الميكروباص أمام مقهى على ملك عائلة الطرف الثاني لتحميل الركاب، فقام الطرف الثاني بصرفه.

وأوضح المصدر أن الأمر تطور إلى مشاجرة تدخل على إثرها شقيق الطرف الثاني (مالك مقهى – كائنة بدائرة قسم دار السلام) وقام بإخراج سلاح ناري "طبنجة" مرخصة، وأطلق عيارا ناريا تجاه الطرف الأول نتج عن ذلك إصابته.

وأكد أنه لم يكن ثمة تدخل من ضابط الشرطة في إحداث إصابة شقيق السيدة.

وأفاد بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط طرفي المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وعرضهما على النيابة العامة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية