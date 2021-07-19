أكثر من 115 مذكرة بحث... الإطاحة بـ"بارون المخدرات" في المغرب

تمكن الدرك الملكي المغربي بإقليم وزان من إلقاء القبض على بارون المخدرات الملقب بـ"همهم"، الصادرة بحقه أكثر من 115 مذكرة بحث بتهم تهريب وترويج المخدرات.

وأشار مصدر أمني مطلع إلى أن "عملية إلقاء القبض على همهم، الذي ينشط على مستوى مدينة الدار البيضاء والمحمدية ونواحيها، تمت على مستوى دوار القيطون بجماعة سيدي رضوان في إقليم وزان".

وأشار إلى أنه جرى تقديم المتهم إلى النيابة العامة المختصة، للنظر في التهم الموجهة إليه، وتحديد باقي أعضاء الشبكة المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

المصدر: "هسبريس"