RT تكشف تفاصيل جديدة عن انفجار بغداد.. انتحاري أودى بحياة 28 مدنيا

حصل مراسل RT في العراق، على معلومات جديدة حول انفجار العاصمة العراقية بغداد مساء اليوم.

ونقل مراسل RT عن قائد عسكري عراقي، أن انتحاريا فجر نفسه في سوق (الوحيلات) بمدينة الصدر في بغداد.

وأضاف، أن الانفجار أودى بحياة 28 مدنيا، بينهم نساء وأطفال.

وأشار، إلى أن انتحاريا دخل السوق عصر اليوم، وفجر نفسه وسط المدنيين.

يذكر أن سوق (الوحيلات) من الأسواق الشعبية المكتظة، ويعتبر سوقا للشرائح المجتمعية ذات الدخل المحدود.

وفي وقت سابق من اليوم، أمر القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي بتوقيف آمر القوة الماسكة للأرض في مدينة الصدر على خلفية الانفجار الذي شهدته المدينة.

المصدر: RT