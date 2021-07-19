اتصال هاتفي بين عباس ووزير الدفاع الإسرائيلي لبحث سبل "بناء الثقة"

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أنه تحدث هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الاثنين، واتفقا على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لبناء الثقة.

وقال مكتب جانتس في بيان صحفي: "المناقشة كانت إيجابية وأشار الاثنان إلى ضرورة تعزيز خطوات بناء الثقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وهو ما سيعود بالنفع على الاقتصاد والأمن في المنطقة بأسرها"، مشيرا إلى أن غانتس هنأ عباس بمناسبة حلول عيد الأضحى.

وأكد مكتب عباس الاتصال، لكنه لم يفصح عن أي تفاصيل حوله.

وكان هذا أول اتصال رفيع المستوى تعلنه الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي أدت اليمين الشهر الماضي وأسقطت بنيامين نتنياهو أكثر رؤساء وزراء إسرائيل تعميرا في السلطة.

ويضم الائتلاف الحاكم في إسرائيل أحزابا يسارية ووسطية ويمينية وعربية لا تتفق آراؤها كثيرا في الشؤون الدبلوماسية. وقال مسؤولون إن المشاركين في الحكومة سيركزون على الإصلاحات الداخلية وسيتحاشون إلى حد بعيد اتخاذ خطوات كبيرة حيال القضايا الدولية الساخنة كالسياسة مع الفلسطينيين.

المصدر: "رويترز"