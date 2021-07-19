 
مباشر

اتصال هاتفي بين عباس ووزير الدفاع الإسرائيلي لبحث سبل "بناء الثقة"

أخبار العالم العربي

اتصال هاتفي بين عباس ووزير الدفاع الإسرائيلي لبحث سبل
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qv6x

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أنه تحدث هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الاثنين، واتفقا على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لبناء الثقة.

وقال مكتب جانتس في بيان صحفي: "المناقشة كانت إيجابية وأشار الاثنان إلى ضرورة تعزيز خطوات بناء الثقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وهو ما سيعود بالنفع على الاقتصاد والأمن في المنطقة بأسرها"، مشيرا إلى أن غانتس هنأ عباس بمناسبة حلول عيد الأضحى.

وأكد مكتب عباس الاتصال، لكنه لم يفصح عن أي تفاصيل حوله.

وكان هذا أول اتصال رفيع المستوى تعلنه الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي أدت اليمين الشهر الماضي وأسقطت بنيامين نتنياهو أكثر رؤساء وزراء إسرائيل تعميرا في السلطة.

ويضم الائتلاف الحاكم في إسرائيل أحزابا يسارية ووسطية ويمينية وعربية لا تتفق آراؤها كثيرا في الشؤون الدبلوماسية. وقال مسؤولون إن المشاركين في الحكومة سيركزون على الإصلاحات الداخلية وسيتحاشون إلى حد بعيد اتخاذ خطوات كبيرة حيال القضايا الدولية الساخنة كالسياسة مع الفلسطينيين.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا