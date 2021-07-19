الجزائر تعدل إجراءات الحجر المنزلي في 24 ولاية

أعلنت الحكومة الجزائرية يوم الاثنين تعديل إجراءات الحجر المنزلي وتمديده 10 أيام لمواجهة الزيادة في إصابات فيروس كورونا.

وقالت الحكومة إن التعديل سيكون من الساعة 11 ليلا إلى غاية الساعة 4 صباحا عبر 24 ولاية.

وأفاد بيان عن الحكومة بأن القرار سيدخل حيز الخدمة بداية من يوم الثلاثاء 20 يوليو.

وذكرت السلطات في البيان الولايات الـ24 المعنية وهي: أدرار، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بشار، البليدة، البويرة، تبسة، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، سيدي بلعباس، وكذلك ولاية قسنطينة، مستغانم، المسيلة، ورقلة، وهران، بومرداس، تندوف، تيسمسيلت، تيبازة، وعين تموشنت.

كما مددت الحكومة قرار منع حفلات الزواج والختان عبر كامل التراب الوطني.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية