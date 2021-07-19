ليبيا: وصول نصف مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي إلى طرابلس - فيديو

أعلنت منصة "حكومتنا" التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية وصول نصف مليون جرعة من لقاح "سبوتنك لايت" الروسي المضاد لفيروس كورونا إلى مطار معيتيقة بطرابلس.

وقال الناطق باسم الحكومة محمد حمودة الأربعاء الماضي: "تسلمنا حتى اللحظة 800 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وقمنا بتطعيم 450 ألف مواطن".

وكشف حينها عن قرب وصول 500 ألف جرعة جديدة من لقاح "سبوتنك لايت" الروسي، الذي يمكن تخزينه في درجة حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية.

وسجلت ليبيا 3425 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسب إحصائية مركز مكافحة الأمراض الصادرة أمس الأحد، وشفاء 617 حالة، ووفاة 18 مصابا.

ووصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 224 ألفا و920 حالة، منها 37 ألفا و568 نشطة، و184 ألفا و53 حالة شفاء، و3299 وفاة، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد في مارس العام الماضي.

المصدر:RT + "بوابة الوسط"