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رئيس وزراء الجزائر يتعافى من "كوفيد-19" ويعود إلى عمله

أخبار العالم العربي

رئيس وزراء الجزائر يتعافى من
AFP RYAD KRAMDI
رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن أنه تعافى من إصابته بمرض "كوفيد-19"، وعاد إلى عمله في مكتبه.

وكان بن عبد الرحمن الذي يشغل كذلك منصب وزير المالية يقوم بمهام عمله عن بعد منذ العاشر من يوليو الجاري، عندما أظهرت الفحوص إصابته بفيروس كورونا.

وأشارت مصادر مطلعة حينها إلى أن "رئيس الوزراء دخل في حجر صحي على أن يتم إجراء فحص طبي آخر بعد انتهاء مدة الحجر".

وأكدت المصادر أن "أيمن بن عبد الرحمن سيواصل عمله والقيام بمهامه عن بعد".

المصدر: "رويترز"

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