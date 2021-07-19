تونس.. العفو عن 1764 سجينا بمناسبة عيد الأضحى

بمناسبة حلول عيد الأضحى، قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، منح عفو خاص لـ1764 محكوما عليهم مما سيفضي إلى إطلاق سراح 443 سجينا منهم.

ونشرت صفحة رئاسة الجمهورية التونسية عبر صفحتها على "فيسبوك" البيان، وجاء فيه: "بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الاثنين 19 يوليو 2021، منح عفو خاص لفائدة 1764 محكوما عليهم مما سيُفضي إلى سراح 443 سجينا منهم، والحط من العقوبة بالنسبة للآخرين".

المصدر: RT