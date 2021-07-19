الجيش الأردني يمنع محاولة تهريب المخدرات

صرح مصدر بقيادة القوات المسلحة الأردنية بأن المنطقة العسكرية الشرقية بالتعاون مع مديرية الأمن العسكري وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت اليوم محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات.

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وقال المصدر العسكري المسؤول إنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى فرار الأشخاص إلى داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على مليون وثلاثة وثلاثين ألف حبة من حبوب الكبتاغون المخدرة و210 كف من مواد الحشيش المخدر". وأضاف أنه تم التعامل معها حسب التعليمات الموجودة.



وأكد أن "القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".

المصدر: عمون