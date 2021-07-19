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السعودية تشترط أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا للسفر خارج البلاد

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السعودية تشترط أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا للسفر خارج البلاد
Reuters
مطار الملك خالد، الرياض، المملكة العربية السعودية
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أفادت وسائل إعلام سعودية نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأن المملكة اشترطت أخذ الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للسفر إلى خارج البلاد.

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ولفت المصدر، إلى أن القرار يبدأ تنفيذه على جميع المواطنين ابتداء من 9 أغسطس المقبل.

وأكد مصدر وزارة الداخلية أنه يستثنى من هذا القرار من تقل أعمارهم عن 12 عاما شرط أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر (COVID-19) خارج المملكة.

وأشار إلى أن القرار يستثني أيضا المتعافين من فيروس كورونا شرط أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس، ومن أصيب بالفيروس وحصل على جرعة واحدة من اللقاح.

المصدر: سبق

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