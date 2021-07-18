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زيادة متوقعة فى إيراد النيل الأزرق بالسودان نتيجة الأمطار الغزيرة في الهضبة الإثيوبية

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زيادة متوقعة فى إيراد النيل الأزرق بالسودان نتيجة الأمطار الغزيرة في الهضبة الإثيوبية
Reuters
موقع التقاء نهري النيل الأزرق والنيل الأبيض قرب العاصمة السودانية الخرطوم.
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أعلنت الإدارة العامة للخزانات بوزارة الري والموارد المائية في السودان أن هناك زيادة متوقعة فى وارد مياه النيل الأزرق نتيجة للأمطار الغزيرة في الهضبة الإثيوبية.

وأكد تعميم صحفي أصدره معتصم العوض محمد مدير الإدارة العامة للخزانات يوم السبت، أنه ستكون هناك زيادة تدريجية لمناسيب مياه النيل الأزرق جنوب خزان الروصيرص وشماله حتى الخرطوم.

ودعت وزارة الري المواطنين القاطنين على جانبي النيل الأزرق إلى الحيطة والحذر حفاظا على الأرواح والممتلكات.

المصدر: RT

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