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ليبيا.. مقتل الفنان هيثم درباش بقذيفة سقطت في بنغازي (صورة)

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ليبيا.. مقتل الفنان هيثم درباش بقذيفة سقطت في بنغازي (صورة)
Reuters
قصف في بنغازي، أرشيف
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لقي الفنان الليبي هيثم درباش مصرعه متأثرا بجروح أصيب بها جراء سقوط قذيفة قرب مصرف الوحدة بمنطقة الليثي بمدينة بنغازي.

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وقال مصدر محلي لـ"بوابة الوسط" اليوم الأحد إن "الفنان هيثم درباش نقل جثمانه إلى المستشفى"، مشيرا إلى أن "شقيق الفنان هيثم درباش، أصيب بجروح ونقلا إلى مستشفى 1200 ببنغازي".

والفنان هيثم درباش من مواليد 1980 وابن عائلة فنية، والده الفنان والمخرج ابريك درباش، وسبق وتشاركا على خشبة المسرح في عدة أعمال فنية مسرحية.

وقدم درباش العديد من الأعمال سواء للمسرح أو التلفزيون وأكثر من 30 عملا مسرحيّا و9 أعمال مرئية و10 أعمال مسموعة أغلبها كوميدية.

ليبيا.. مقتل الفنان هيثم درباش بقذيفة سقطت في بنغازي (صورة)الفنان هيثم درباش

المصدر: "بوابة الوسط"

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