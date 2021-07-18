ليبيا.. مقتل الفنان هيثم درباش بقذيفة سقطت في بنغازي (صورة)

لقي الفنان الليبي هيثم درباش مصرعه متأثرا بجروح أصيب بها جراء سقوط قذيفة قرب مصرف الوحدة بمنطقة الليثي بمدينة بنغازي.

إقرأ المزيد

وقال مصدر محلي لـ"بوابة الوسط" اليوم الأحد إن "الفنان هيثم درباش نقل جثمانه إلى المستشفى"، مشيرا إلى أن "شقيق الفنان هيثم درباش، أصيب بجروح ونقلا إلى مستشفى 1200 ببنغازي".

والفنان هيثم درباش من مواليد 1980 وابن عائلة فنية، والده الفنان والمخرج ابريك درباش، وسبق وتشاركا على خشبة المسرح في عدة أعمال فنية مسرحية.

وقدم درباش العديد من الأعمال سواء للمسرح أو التلفزيون وأكثر من 30 عملا مسرحيّا و9 أعمال مرئية و10 أعمال مسموعة أغلبها كوميدية.

المصدر: "بوابة الوسط"