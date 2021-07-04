وفاة فنان ليبي متأثرا بإصابته بكورونا

توفي الفنان الليبي جابر عثمان السبت بمدينة بنغازي بعد تدهور صحته خلال الأسبوع الماضي حيث أدخل لمستشفى الهواري العام عقب إصابته بفيروس كورونا وفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال".

وتميز جابر عثمان بتقديمه للأعمال الغنائية الخاصة بالأطفال حيث قدم العديد من الأعمال منها: "مدرستي"، و"ديكي الملون"، و"قلمي الأزرق".

وقدم الفنان الليبي الراحل العديد من برامج الأطفال مثل: "كل يوم حكاية"، و"أمل الغد"، وفاز بعدة جوائز منها جائزة مهرجان القاهرة للطفل، وجائزة أحسن ملحن ومطرب للأطفال في الوطن العربي، وجائزة أفضل مقدم برامج أطفال شامل بمهرجان سينما الأطفال بالقاهرة، وجائزة الإبداع بمهرجان القاهرة التلفزيوني.

ولد الفنان جابر عثمان العام 1960 بمدينة بنغازي حيث التحق بمعهد علي الشعالية للموسيقى وحصل على دبلوم موسيقى وتمثيل وعمل مدرسا بنفس المعهد. وبدأ حياته الفنية ممثلا حيث شارك في مسلسل "عودة إلى الواقع"، ثم اتجه إلى تقديم البرامج فقدم العام 1981 برنامج الأطفال المسموع "كل يوم حكاية".

المصدر: "بوابة الوسط"