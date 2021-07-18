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تظاهرات في بغداد لمنع الإفلات من العقاب

أخبار العالم العربي

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أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الأحد، بأن العشرات تظاهروا في العاصمة بغداد للمطالبة بمنع الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم والانتهاكات.

وذكر مراسل RT، أن العشرات من النشطاء تظاهروا في ساحة التحرير وسط بغداد ورفعوا شعارات تطالب الحكومة بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومنفذي عمليات الاغتيال بحق المدنيين، خاصة النشطاء منهم.

وأضاف، أن هذه التظاهرة خرجت بالتزامن مع تظاهرات أخرى في أمريكا ودول أوربية رفعت ذات الشعارات والأهداف.

يذكر أن نشاط عراقيين أطلقوا منذ أشهر حملة لإنهاء الإفلات من العقاب، بغية الضغط على الحكومة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات.

المصدر: RT

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