شكري يبحث مع نظيره الصيني تفعيل دعم بكين لموقف مصر والسودان بشأن سد النهضة

ناقش وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأحد المفاوضات حول سد النهضة مع نظيره الصيني وانغ يي، خلال اجتماع بينهما في مدينة العلمين.

وأكدت الخارجية المصرية أن المباحثات بين الوزيرين تهدف إلى بحث تعزيز التعاون بين الجانبين في عدة مجالات وتتناول عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جانب من المباحثات الرسمية بين الوزير #سامح_شكري ونظيره الصيني #وانج_يّي، لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين في عدة مجالات، ولتناول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. 🇪🇬🤝🇨🇳@MFA_Chinapic.twitter.com/fF4RFVnN73 — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) July 18, 2021

وتطرق شكري خلال استقباله نظيره الصيني إلى ملف سد النهضة، مشددا على أن القاهرة تعول على مزيد من الدعم من قبل بكين لموقف مصر والسودان في مفاوضاتهما مع إثيوبيا بهذا الشأن.

يحدث الآن…وزير الخارجية #سامح_شكري يستقبل في مقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة العلمين مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية #وانج_ييّ. 🇪🇬🤝🇨🇳@MFA_Chinapic.twitter.com/3DcEheWUaA — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) July 18, 2021

وأشار وزير خارجية مصر إلى أن سد النهضة يمثل "قضية وجودية" بالنسبة لبلده، مضيفا أن المفاوضات الثلاثية بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا حول هذا المشروع "تتطلب توافر نية صادقة لدى إثيوبيا".

ووصل وزير الخارجية الصيني إلى العلمين قادما من دمشق حيث أجرى مباحثات مع نظيره السوري فيصل المقداد.

المصدر: RT