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شكري يبحث مع نظيره الصيني تفعيل دعم بكين لموقف مصر والسودان بشأن سد النهضة

أخبار العالم العربي

شكري يبحث مع نظيره الصيني تفعيل دعم بكين لموقف مصر والسودان بشأن سد النهضة
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ناقش وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأحد المفاوضات حول سد النهضة مع نظيره الصيني وانغ يي، خلال اجتماع بينهما في مدينة العلمين.

وأكدت الخارجية المصرية أن المباحثات بين الوزيرين تهدف إلى بحث تعزيز التعاون بين الجانبين في عدة مجالات وتتناول عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق شكري خلال استقباله نظيره الصيني إلى ملف سد النهضة، مشددا على أن القاهرة تعول على مزيد من الدعم من قبل بكين لموقف مصر والسودان في مفاوضاتهما مع إثيوبيا بهذا الشأن.

وأشار وزير خارجية مصر إلى أن سد النهضة يمثل "قضية وجودية" بالنسبة لبلده، مضيفا أن المفاوضات الثلاثية بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا حول هذا المشروع "تتطلب توافر نية صادقة لدى إثيوبيا".

ووصل وزير الخارجية الصيني إلى العلمين قادما من دمشق حيث أجرى مباحثات مع نظيره السوري فيصل المقداد.

المصدر: RT

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