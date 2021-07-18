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مراسلنا: قصف على الحدود العراقية السورية يستهدف لواء في الحشد الشعبي (فيديو)

أخبار العالم العربي

مراسلنا: قصف على الحدود العراقية السورية يستهدف لواء في الحشد الشعبي (فيديو)
الحشد الشعبي - أرشيف
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أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الأحد، بتعرض لواء بالحشد الشعبي إلى قصف جوي على الحدود مع سوريا.

وذكر مراسل RT، أن القصف استهدف اللواء 14 في الحشد الشعبي، ولم تكن هناك أية خسائر بشرية.

وأضاف، أن القصف استهدف عجلة تابعة للواء.

وأشار إلى أن العجلة التي استهدفت نوع (تويوتا) تابعة للحشد الشعبي، وتسمى في العراق بـ"الحوثية".

وبحسب مصدر في الحشد الشعبي تحدث لـRT، فإن العجلة كانت تحمل موادا غذائية على حد قوله.

المصدر: RT

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