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السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من سلطان عمان

أخبار العالم العربي

السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من سلطان عمان
Reuters
عبد الفتاح السيسي
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تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان تناولا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين.

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وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بأن "الاتصال تناول موضوعات العلاقات الثنائية بين مصر وعمان، وذلك في إطار المسيرة المتميزة للتعاون بين البلدين الشقيقين، فضلا عن بحث تطورات عدد من الملفات الإقليمية المختلفة ذات الاهتمام المشترك، كما تبادل الزعيمان التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى".

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT

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