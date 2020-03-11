سلطان عمان يؤكد دعم بلاده لمصر في قضية "سد النهضة"

أكد سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، دعم بلاده لموقف مصر في قضية "سد النهضة" خلال استقباله اليوم وزير الخارجية المصري سامح شكري.

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وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، أن السلطان أعرب عن دعم بلاده المستمر لمصر في إطار العلاقة الأخوية والتاريخية بين البلدين والشعبين، ومشيرا كذلك إلى مساندة السلطنة لمصر في موقفها من ملف سد النهضة.

وأوضح حافظ أن الوزير شكري قام بتسليم السلطان رسالة دعوة لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة، كما قام وزير الخارجية أيضا بتسليم رسالة الرئيس المصري للسلطان بشأن آخر المستجدات المتعلقة بمسار مفاوضات سد النهضة.

وأعرب السيسي عن تقدير مصر لموقف سلطنة عمان خلال رئاستها للاجتماع الوزاري الأخير لمجلس جامعة الدول العربية والذي دعمت خلاله القرار العربي الخاص بالتضامن مع الموقف المصري من قضية سد النهضة.

جدير بالذكر أن مصر تعترض على السد الإثيوبي الذي يبنى منذ عام 2011 على النيل الأزرق، الفرع الرئيسي لنهر النيل، بكلفة 6 مليارات دولار، ويثير السد مخاوف مصر من جهة التأثير على حجم إمدادها بمياه النهر.

المصدر: RT