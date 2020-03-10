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البرلمان المصري يطالب الحكومة بالدفاع عن حقوق مصر في النيل

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البرلمان المصري يطالب الحكومة بالدفاع عن حقوق مصر في النيل
Reuters
سد النهضة
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قال رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، إن مصر دخلت دائرة الفقر المائي، مشيرا إلى أن حصة البلاد من مياه النيل غير كافية بكل المقاييس.

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وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة: "لدينا ثقة في القيادة السياسية بأنها ستحافظ على حقوق مصر في مياه النيل، التي لا يمكن التفريط فيها على الإطلاق، هذه مسألة حياة أو موت.. مسألة وجود، والقيادة السياسية الوطنية حاضرة أمامها دائما حقوق مصر والمصريين وتدافع عنها بكل كفاءة في الداخل والخارج".

وأكمل: "الجهد الذي يبذل في المياه الجوفية وتحلية مياه البحر، غير كاف وحصة مصر في نهر النيل لا تكفي على الإطلاق مقارنة بعدد السكان واحتياجات البلد".

وسيكون سد "النهضة" الإثيوبي أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في أفريقيا بمجرد الانتهاء من بنائه، حيث اكتمل الآن أكثر من 71% من المشروع، ومن المقرر أن يبدأ ملء السد في يوليو ومن المقرر استكمال المشروع  بالكامل في عام 2023.

جدير بالذكر أن مصر تعترض على السد الإثيوبي الذي يبنى منذ عام 2011 على النيل الأزرق، الفرع الرئيسي لنهر النيل، بكلفة 6 مليارات دولار، ويثير السد مخاوف مصر من جهة التأثير على إمدادها بالمياه.

المصدر: الوطن

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