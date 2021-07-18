السيول والفيضانات تغرق المنازل بولاية صور في سلطنة عمان (فيديو)

وثق مقطع فيديو متداول حجم الدمار الذي لحق ببعض منازل قرية أفتا بولاية صور في سلطنة عمان، بعد أن داهمتها سيول جارفة.

وأظهر الفيديو المنازل في حالة غير صالحة للسكن بعد أن أصبحت في معظمها تحت ركام الصخور والأتربة التي جرفتها السيول.

وكانت عدة محافظات وقرى بسلطنة عمان شهدت في الساعات الماضية أمطارا غزيرة تسببت في جريان السيول التي اقتحمت الأحياء السكنية.

المصدر: موقع "طقس العرب"