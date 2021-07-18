السيول والفيضانات تغرق المنازل بولاية صور في سلطنة عمان (فيديو)
وثق مقطع فيديو متداول حجم الدمار الذي لحق ببعض منازل قرية أفتا بولاية صور في سلطنة عمان، بعد أن داهمتها سيول جارفة.
وأظهر الفيديو المنازل في حالة غير صالحة للسكن بعد أن أصبحت في معظمها تحت ركام الصخور والأتربة التي جرفتها السيول.
وكانت عدة محافظات وقرى بسلطنة عمان شهدت في الساعات الماضية أمطارا غزيرة تسببت في جريان السيول التي اقتحمت الأحياء السكنية.
جانب من اضرار منطقة افتا بولاية #صور بعد نزول الاودية الجارفه@alsharqyasouth#ميتار_عمانpic.twitter.com/wAQgkLEjJw— ميتار عمان ⚡ (@Metar_Oman) July 17, 2021
آثار الدمار في قرية أفتا بولاية #صور— الشبكة العمانية المجتمعية (@Smucat_OCN) July 17, 2021
حسب كلام أهل القرية مرن إعصارين ولا رتفع منسوب الماء مثل هذي الأمطار.
منقول#الشبكه_العمانيه_المجتمعيه#منخفض_الحج#منخفض_العرب#الإغلاق_التام#هيئة_الدفاع_المدني_والإسعافpic.twitter.com/Ripf4lviF4
المصدر: موقع "طقس العرب"