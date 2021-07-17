لبنان.. العثور على شابة سورية مشنوقة في منزلها بجونية

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بالعثور على شابة سورية تبلغ 25 عاما من العمر مشنوقة في منزلها بمدينة جونية، شمال العاصمة بيروت.

وأشارت الوكالة إلى أن "السورية ت.م.ح مواليد العام 1996، وجدت مساء السبت مشنوقة بواسطة حجاب داخل منزلها الكائن مقابل مبنى المجلس البلدي في جونية".

وأضافت أن "زوجها نقلها إلى مستشفى سيدة لبنان الجامعي وحضر على الفور عناصر من مكتب الحوادث في فصيلة جونية لقوى الأمن الداخلي وباشروا التحقيقات لمعرفة الملابسات وتمت معاينة الجثة من قبل الطبيب الشرعي".

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"