 
مباشر

مجلس الأمة الجزائري يدين خطوة سفير المغرب بالأمم المتحدة: سقطة غير مقبولة

أخبار العالم العربي

مجلس الأمة الجزائري يدين خطوة سفير المغرب بالأمم المتحدة: سقطة غير مقبولة
Reuters Ramzi Boudina
مجلس النواب الجزائري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/quop

أعلن مجلس الأمة الجزائري أن بلاده "لن تغفر" خطوة السفير المغربي في الأمم المتحدة بتوزيعه وثيقة على أعضاء حركة عدم الانحياز، معتبرا أن الأمر "سقطة غير مقبولة وغير معقولة".

وقال مكتب مجلس الأمة برئاسة صالح قوجيل في بيان له إن "مكتب المجلس برئاسة المجاهد صالح قوجيل، وهو يتلقى باستغراب بالغ، التصريح غير المقبول وغير المعقول، لممثل الملكة المغربية بالأمم المتحدة الذي جهر وبصفة رسمية بدعم المغرب لما يسمى بحسبه "حق تقرير المصير للشعب القبائلي"، فإنه يعتبر هذا الموقف الذي لا قيمة له من النواحي الدبلوماسية والاعتبارية، موقفا يختزل انزعاجا قديما متجددا من النجاحات المحرزة في تاريخ الجزائر التي تنحو بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بخطى ثابتة نحو تثبيت مؤسساتها وتدعيم استقلالية قرارها السياسي".

إقرأ المزيد
بيان شديد اللهجة للجزائر ضد وثيقة وزعتها المغرب على الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز
بيان شديد اللهجة للجزائر ضد وثيقة وزعتها المغرب على الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز

وأضاف: "وعليه فان مكتب مجلس الأمة برئاسة المجاهد صالح قوجيل، وإذا يؤكد على أن جزائر نوفمبر، جزائر التضحيات وجزائر الأنفة والشموخ لن تغفر مثل هكذا سقطة من نظام اعتاد المناورة والتآمر والانتهاك المتواصل للمقدسات والحرمات الوطنية لدول الجوار".

وأكد أن "المجلس يعرب عن أمله في أن يتدارك الطرف المغربي سرعة سقطته الدونية والفاضحة.. ويعتبرها رِدة متقدمة جدا في انتهاك القانون الدولي وانزلاقا غير مسبوق نحو الهاوية وانفلات فج من دبلوماسية قاصرة دخلت في مرحلة من الحماقة والتهور غير المحسوب إزاء الجزائر".

المصدر: "الشروق"



العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

خطاب القسم.. الرئيس بشار الأسد يحدد توجهات سوريا للسنوات السبع القادمة