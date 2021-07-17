مصر.. الداخلية توضح حقيقة ضبط سيارة محملة بحمير نافقة قبل بيعها في القاهرة
AFP
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نفى مصدر أمني مصري صحة ما تم تداوله على إحدى القنوات الفضائية، حول تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط سيارة محملة بعدد من الحمير النافقة بالفيوم قبل بيعها في القاهرة.
وأكد المصدر أن ما تم تداوله في هذا الشأن عار تماما عن الصحة.
وصرح بأن حقيقة الواقعة تتمثل في أن السيارة كانت في طريقها لتوريد تلك الدواب لحديقة الحيوان بالجيزة.
وأفاد المصدر بأن تفويض نقل تلك الدواب صادر عن الإدارة المركزية لحدائق الحيوان.
المصدر: وسائل إعلام مصرية