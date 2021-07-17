الدبيبة: مثلنا أنفسنا في مجلس الأمن من دون وصاية أحد

شدد رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، على أن وجوده في مجلس الأمن أكد أن الليبيين يمثلون أنفسهم دون وصاية من أحد، مشيرا إلى أنه لم يكن لليبيا حضور مؤثر في مجلس الأمن سابقا.

إقرأ المزيد

وتعهد الدبيبة، في كلمة له بعد عودته من الولايات المتحدة، حيث شارك في جلسة مجلس الأمن الخميس بعدم بقاء أي قوة أجنبية أو مرتزقة على الأراضي الليبية، مؤكدا أن حكومته ستجعل الانتخابات واقعا ولن تقف أمام رغبة الليبيين.

وأضاف الدبيبة "دعونا إلى تفعيل العقوبات ضد المحرضين والمعرقلين في الداخل والخارج، وقد وجدنا دعما كبيرا من المجتمع الدولي".

وكان عدد من الوزراء وعمداء البلديات استقبلوا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عقب عودته من نيويورك.

وخلال مشاركته في جلسة مجلس الأمن، قال الدبيبة، إن ليبيا تعيش بارقة أمل للخروج من النفق المظلم الذي تمر به منذ سنوات، مضيفا أن خروج المرتزقة من ليبيا يعتبر من أهم ما يواجهنا، مؤكدا أن استمرار تواجدهم يشكل خطرا على العملية السياسة.

المصدر: الوسط