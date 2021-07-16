الدبيبة: نرحب بأي اتفاق من شأنه إخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا

أعرب رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة عن ترحيبه بأي اتفاق يفضي إلى خروج المقاتلين الأجانب من البلاد.

وقال: "أنا ملتزم بإجراء الانتخابات في 24 من ديسمبر المقبل"، محذرا من أن "بعض النواب قد يحجمون عن التخلي عن السلطة".

وأشار إلى أنه "لم يقرر بعد ما إذا كان سيخوض الانتخابات".

وقال الدبيبة تعقيبا على تصريحات أمريكية وألمانية بشأن سحب المقاتلين الأجانب من ليبيا: "لم أسمع بهذا الاتفاق بشأن سحب المقاتلين، ولكن نحن نرحب بأي اتفاق، ونرحب بخروج أي قوات أو مقاتلين أو مرتزقة بأي دعم من أي طرف".

وأضاف: "نحن نتحدث مع كل الأطراف بخصوص سحب القوات الأجنبية من ليبيا".

وتابع: "توحيد الجيش الليبي سيكون صعبا جدا.. طبعا التواصل مع المشير خليفة حفتر، وهو شخص عسكري صعب، لكن نتواصل معه، رغم أن الأمر ليس بالهين".

من جهته، أكد ديمتري بوليانسكي نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة في مجلس الأمن أمس الخميس، أن "موسكو تؤيد انسحابا تدريجيا على مراحل لكل القوات والوحدات الأجنبية" من ليبيا.

وأضاف: "في الوقت ذاته، نود التأكد من عدم الإخلال بتوازن القوى الحالي على الأرض، لأنه بفضل هذا التوازن لا يزال الوضع في ليبيا هادئا ولم تظهر تهديدات بتصعيد مسلح".

ونجحت عملية سلام تقودها الأمم المتحدة في التوصل إلى وقف إطلاق النار الصيف الماضي بين الفصائل المتناحرة، وتشكيل حكومة وحدة.

المصدر: "رويترز"