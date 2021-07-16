وزيرة الدفاع: اللبنانيون يراهنون على دور الجيش لصون الوحدة الوطنية وحماية السلم الأهلي

أكدت وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زينة عكر أن اللبنانيين يراهنون على دور الجيش، الذي يصون الوحدة الوطنية ويحمي السلم الأهلي في البلاد.

وأعربت عن أملها في "الحفاظ على هذا الدور من أجل حماية الوطن"، مشيرة إلى أن "الجيش أظهر مستوى عاليا من الاحتراف والانضباط في التعاطي مع الأحداث بحكمة ودراية ومسؤولية عالية".

وقالت خلال جولتها التفقدية على قاعدة "جونية" البحرية، وفوج مغاوير البحر في عمشيت والفوج المجوقل في غوسطا: "أهمية دور الجيش تكمن في التصدي لأي اعتداءات على لبنان. الجهوزية العالية التي يتمتع بها الضباط والمراتب للحفاظ على الأمن وتوفير الحماية للمواطنين، والوقوف بوجه مشاريع الفتنة وضرب الاستقرار".

وشددت الوزيرة على أن "الجيش اللبناني سيبقى الضمانة للبنان وشعبه وسيتصدى لكل المحاولات التي تحاول أن تحرفه عن مساره"، مؤكدة الحفاظ على "المستوى المعيشي والاقتصادي والطبي للضباط والعسكريين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".

ودعت العسكريين إلى "مواصلة جهودهم وعدم الانجرار إلى ما يمكن أن يثنيهم عن القيام بواجباتهم".

المصدر: "بوابة الأهرام"