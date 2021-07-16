مقاطعة تولا الروسية ترسل مساعدات إنسانية لسوريا

أعلنت سلطات مقاطعة تولا الروسية أنها أرسلت 15 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية إلى سوريا، مساعدات إنسانية من المؤسسات وعامة السكان.

وكتبت في بيان صدر عنها: "تم تسليم شحنة إنسانية تزن حوالي 15 طنا، تتكون من مواد غذائية ومستلزمات طبية إلى موسكو عن طريق مكتب وزارة الطوارئ في المنطقة، نقلتها طائرات القوات الجوية الروسية إلى سوريا".

من جهته قال ديمتري سروسلوف مدير أحد المخابز في المقاطعة إن "شركته قدمت طنا من الدقيق إلى سوريا، ويتم جمع المساعدات الإنسانية من المنطقة نيابة عن المحافظ أليكسي دومين، وهذه الخطوة مهمة لدعم من هم في وضع معيشي صعب، كما سيحصل السوريون على حلويات تولا الشهيرة".

وذكرت السلطات أنه في الأعوام 2017 - 2019، تم إرسال هدايا من الحلويات إلى سوريا من المنطقة، في إطار الحملة الروسية الشاملة "من أطفال روسيا لأطفال سوريا"، إضافة إلى منتجات غذائية ومستلزمات طبية تبرع بها سكان المنطقة.

المصدر: "تاس" + "سبوتنيك"