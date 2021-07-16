وزير النقل المصري يمنع كارثة (صور)

تداولت وسائل الإعلام المصرية صورة لوزير النقل المصري خلال منعه كارثة خلال جولة تابعة تنفيذ أعمال التطوير الشامل للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

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ولاحظ وزير النقل المصري قيام إحدى سيارات النقل بالسير على مسار السكة الحديد لتحميل الرخام من الورش المقامة على حرم السكة الحديد بالمخالفة، والتي تعرض حياة العاملين بها والمترددين عليها للخطر، وتصادف قدوم أحد جرارات السكة الحديد القادم من حلوان إلى العباسية مما كادت معه أن تحدث كارثة محققة، ولكن قائد الجرار استطاع إيقافه قبل الاصطدام بالعربة.

وقرر وزير النقل التحفظ على السيارة واستدعاء شرطة قسم البساتين لتحرير محضر بالواقعة التي عرضت حياة السائق وحياة الآخرين للخطر وتسببت في تعطيل حركة مسير القطارات، وأكد أن مثل هذه السلوكيات الخاطئة والسلبية تتسبب في إزهاق الأرواح ووقوع الحوادث.

وناشدت وزارة النقل المواطنين باتباع كافة التعليمات المرورية وعدم السير على قضبان السكك الحديدية وعدم الاعتداء على حرم السكة الحديد لأن ذلك يتسبب في وقوع حوادث تزهق أرواح المواطنين.

المصدر: أخبار اليوم