 
مباشر

قائد "قسد" يدحض بالصور رواية أنقرة حول "المقبرة الجماعية" في عفرين

أخبار العالم العربي

قائد
Reuters RODI SAID
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/quam

نفى قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي اليوم الجمعة صحة تقرير وزارة الدفاع التركية بشأن اكتشاف "مقبرة جماعية" في عفرين شمالي سوريا.

وكتب عبدي عبر "تويتر" إن "قوات الاحتلال التركي تنبش مقبرة للشهداء الذين سقطوا دفاعا عن مدينة عفرين أثناء الغزو، ثم تقوم بتزوير الحقائق وتقدمها للرأي العام العالمي على أنها "مقبرة جماعية".

ودعا القيادي العسكري الكردي المجتمع الدولي إلى "التحرك الفوري لوقف عملية الإبادة هذه وحماية عفرين وسكانها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

إقرأ المزيد
الدفاع التركية: العثور على 35 جثة في مقبرة جماعية شمال سوريا
الدفاع التركية: العثور على 35 جثة في مقبرة جماعية شمال سوريا

وأظهرت صور نشرتها السلطات الكردية مقبرة لقتلى قواتها في عفيرن عام 2018 في موقع يشبه الموقع الذي تحدثت عنه وزارة الدفاع التركية، التي قالت الأربعاء إنها عثرت على جثث 35 شخصا في مقبرة جماعية بمحيط عفرين، متهمة "وحدات حماية الشعب" الكردية بقتلهم.

قائد

قائد
قائد

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا