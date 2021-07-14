الدفاع التركية: العثور على 35 جثة في مقبرة جماعية شمال سوريا

قالت وزارة الدفاع التركية إنها عثرت على جثث 35 شخصا في مقبرة جماعية تم اكتشافها الأربعاء بمحيط مدينة عفرين في محافظة حلب شمال سوريا، متهمة "وحدات حماية الشعب" الكردية بقتلهم.

وصرحت الوزارة، في بيان نشرته عبر "تويتر": "طفت إلى السطح جريمة حرب جديدة ارتكبها تنظيم وحدات حماية الشعب\ حزب العمال الكردستاني الإرهابي".

وأوضحت الوزارة أنه تم حفر هذه المنطقة بعد تلقي بلاغ عن دفن عناصر "وحدات حماية الشعب" مجموعة من الجثث في محيط عفرين عام 2018.

1️⃣ Another war crime of the terrorist organization PKK/YPG came to the light.



Upon the knowledge of PKK/YPG terrorists buried a mass body at an empty land in the neighborhood of Afrin on Jan 2018, the said area was excavated. pic.twitter.com/HQDE36lsNw — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 14, 2021

وأفاد البيان بأنه تم العثور على 35 جثة موضوعة داخل أكياس، عقب حفريات تم تنفيذها تحت إشراف المدعي.

وأضافت وزارة الدفاع التركية أنه الممكن اكتشاف المزيد من الجثث في المنطقة مع استمرار عمليات الحفر.

وسيطرت القوات التركية على عفرين شمال محافظة حلب السورية جراء عملية "غصن الزيتون" ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها تنظيما إرهابيا وذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني" وكانت تسيطر على المدينة منذ العام 2012.

المصدر: RT