 
مباشر

الدبيبة يشدد على أهمية "الشراكة الدولية" بمساعدة ليبيا للتخلص من المرتزقة

أخبار العالم العربي

الدبيبة يشدد على أهمية
@GovernmentLY
الدبيبة يلتقي غوتيريش
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qu8g

شدد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة على "أهمية الشراكة الدولية في مساعدة ليبيا للتخلص من المرتزقة والمقاتلين الأجانب"، خلال لقائه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

إقرأ المزيد
مسعى جديد للبعثة الأممية في ليبيا لإنهاء الخلاف حول الانتخابات
مسعى جديد للبعثة الأممية في ليبيا لإنهاء الخلاف حول الانتخابات

وأفاد المكتب الإعلامي للحكومة الليبية، بأن الدبيبة التقى غوتيريش عقب جلسة مجلس الأمن في نيويورك لمناقشة الوضع في ليبيا، أمس الخميس، لا سيما ما يتعلق بجائحة كورونا والمرتزقة والانتخابات.

وقال المكتب إن اللقاء تطرق إلى "آخر التطورات في ليبيا ووضع حقوق الإنسان وجائحة كورونا"، كما ناقش الجانبان السبل التي يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم بها تقدم ليبيا نحو الاستقرار والانتخابات.

وتم التأكيد على أهمية مباشرة خروجهم دون أي تأخير لاستقرار ليبيا وبلوغ انتخابات حرة وشفافة ونزيهة.

 

المصدر: RT

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا