الدبيبة يشدد على أهمية "الشراكة الدولية" بمساعدة ليبيا للتخلص من المرتزقة

شدد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة على "أهمية الشراكة الدولية في مساعدة ليبيا للتخلص من المرتزقة والمقاتلين الأجانب"، خلال لقائه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

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وأفاد المكتب الإعلامي للحكومة الليبية، بأن الدبيبة التقى غوتيريش عقب جلسة مجلس الأمن في نيويورك لمناقشة الوضع في ليبيا، أمس الخميس، لا سيما ما يتعلق بجائحة كورونا والمرتزقة والانتخابات.

وقال المكتب إن اللقاء تطرق إلى "آخر التطورات في ليبيا ووضع حقوق الإنسان وجائحة كورونا"، كما ناقش الجانبان السبل التي يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم بها تقدم ليبيا نحو الاستقرار والانتخابات.

وتم التأكيد على أهمية مباشرة خروجهم دون أي تأخير لاستقرار ليبيا وبلوغ انتخابات حرة وشفافة ونزيهة.

التقى رئيس الحكومة السيد عبد الحميد الدبيبة الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش عقب جلسة مجلس الأمن.

وتطرق اللقاء إلى آخر التطورات في ليبيا ووضع حقوق الإنسان وجائحة كورونا.

وناقش الجانبان السبل التي يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم بها تقدم ليبيا نحو الاستقرار والانتخابات pic.twitter.com/m8PAXkQyKO — حكومة الوحدة الوطنية (@GovernmentLY) July 15, 2021

المصدر: RT