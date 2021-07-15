بناء على توجيهات السيسي.. الحكومة المصرية تصدر قرارا بشأن عطلة عيد الأضحى

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة إطلاق المشروع القومي لتطوير الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بتعديل إجازة عيد الأضحى.

وقالت الحكومة المصرية إن إجازة عيد الأضحى ستبدأ يوم السبت 17 يوليو، وحتى يوم السبت 24 يوليو الجاري.

وأكدت أن الإجازة ستكون رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

وأشارت إلى أن الامتحانات الطلابية ستجري وفقا للمواعيد المقررة من السلطة المختصة.

المصدر: RT